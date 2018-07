Pesquisadores da Itália divulgaram hoje que há indícios de água líquida em Marte. Radar da Agência Especial Europeia definiu que há um "reservatório" de água líquida abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho.

ESSENCIAL

A descoberta abre a possibilidade de vida no planeta, já que a água é essencial para a existência de organismos vivos, o que os cientistas tentam provar há muito tempo. O estudo foi publicado hoje na revista "Science".

SONDA

O detalhamento de como deve ser o líquido – se doce ou salgado – deverá demorar. "A certeza vai existir só quando formos lá em Marte com uma sonda perfurar e medir", disse um cientista. .