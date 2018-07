O concurso 2.062 da Mega-Sena pode pagar, hoje, prêmio de R$ 72 milhões para quem acertar as 6 dezenas. É o 2º maior prêmio do ano. O sorteio ocorre às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país.

POUPANÇA

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 268 mil em rendimentos mensais.

CASAS

O valor também seria suficiente para adquirir uma casa de luxo, mobiliada e com uma BMW na garagem, em cada um dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.