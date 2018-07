O Atlético entrará em campo às 21h desta quarta-feira tentando voltar ao grupo dos 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Galo é o 5º colocado, com 23 pontos, 7 a menos que o líder Flamengo. Já o adversário de hoje, o Paraná, está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 13 pontos.

DEFESA

O Atlético busca também um melhor entrosamento de suas novas peças e terá mudanças. A primeira será na defesa. O capitão Leonardo Silva volta ao time após ficar 45 dias afastado e formará dupla com Gabriel.

MEIO-CAMPO

As outras mudanças são no meio-campo. Matheus Galdezani, que foi expulso, e Luan, que levou o 3º cartão amarelo, estão fora do jogo contra o Paraná. Devem entrar o uruguaio David Terans, centralizado, e o argentino Tomás Andrade, pelo lado esquerdo.