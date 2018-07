O técnico Mano Menezes não quis entrar em detalhes, mas disse que o Cruzeiro está tomando gols com facilidade e que esses deslizes precisam ser evitados para que o time possa seguir brigando pelos títulos nesta temporada.

FACILIDADE

“Acho que o Cruzeiro está tomando gol com muita facilidade. É uma coisa que não me agrada. Uma equipe que quer lutar por títulos na temporada, e é o que temos que fazer pra frente, não pode tomar os tipos de gols que a gente está tomando”, afirmou o treinador.

CAIU

Ontem, a Raposa foi derrotada pelo Corinthians, em São Paulo, por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro caiu para o 5º lugar, com 24 pontos. O Corinthians é o 8º, com 22.