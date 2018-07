Amanhã às 17h20, a lua mudará de Crescente para Cheia e ficará assim até 4 de agosto. A previsão para M. Claros é de temperaturas entre 28 e 13 graus hoje e 28 e 12 graus amanhã aguardando o eclipse de sexta-feira à tardinha.

TREZE

Nos estúdios da Rádio 98 FM, no Alto dos Morrinhos, Vila do Rádio, a temperatura mínima hoje foi de 13 graus, entre 3h e 7h. No momento, 12h, a temperatura é de 25 graus.

ABERTO

Ontem, a máxima foi de 27 graus às 13h. Para esta quinta-feira, a previsão é de “sol o dia todo sem nuvens no céu; noite de tempo aberto ainda sem nuvens”. Os ventos deverão soprar hoje da direção Leste, a até 19 km por hora. A menor umidade do ar prevista para hoje é de 38%.