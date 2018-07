A vitória de 2 a 0 ontem sobre o Paraná ajudou o Atlético a quebrar a sequência de 2 derrotas seguidas e acabar com o incômodo de 8 jogos seguidos da equipe levando gols.

TERCEIRO

O resultado deixou o Galo em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, agora com 26 pontos. Mas, ciente de que o Atlético não mostrou o melhor futebol, o técnico Thiago Larghi não escondeu que o jogo poderia ter sido mais tranquilo.

COMPREENSÃO

"Não foi o melhor futebol desenvolvido por nós, mas peço a compreensão da torcida, pois jogamos para vencer. O Paraná fez um grande jogo, mas a gente soube se portar e ter o espírito coletivo para fazer o resultado", disse Thiago Larghi. O próximo jogo do Galo será às 20h de segunda-feira, contra o Bahia, em Salvador.