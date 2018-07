Dados atualizados pelo Ministério da Saúde apontam que o Brasil registra 822 casos confirmados de sarampo, sendo 519 no Amazonas e 272 em Roraima.

ISOLADOS

Os 2 estados têm ainda 3.831 casos em investigação. Casos considerados isolados foram confirmados em São Paulo (1), no Rio (14), no Rio Grande do Sul (13), em Rondônia (1) e no Pará (2).

IMPORTAÇÃO

De acordo com o ministério, os dois surtos identificados no Norte do Brasil e os demais casos no Sul e Sudeste estão relacionados à importação, já que foi comprovado que o vírus que circula no país é o mesmo da Venezuela.

SURTOS

Entre 2013 e 2015, o Brasil registrou surtos decorrentes de pacientes vindos de outros países, quando foram registrados 1.310 casos de sarampo – a maioria, em Pernambuco e no Ceará.

VACINA

As vacinas contra o sarampo (tríplice viral e tetra viral) fazem parte do calendário nacional de vacinação e estão disponíveis ao longo de todo o ano nos postos de saúdes.