O Brasil e boa parte do mundo devem observar, nesta sexta-feira, o mais longo eclipse total da Lua do século 21. Do início até o final, o fenômeno terá duração de uma hora e 42 minutos.

ALINHADOS

Durante o fenômeno, Sol, Terra e Lua estarão alinhados. O eclipse total será às 16h30 (horário de Brasília), mas a Lua ainda não estará visível no Brasil. BH verá a Lua às 17h34.

“SANGUE”

Quem puder acompanhar, verá também a Lua mais escura e com cor diferente do que o tradicional branco que ilumina o céu. Apelidado de “Lua de Sangue”, o fenômeno ocorre quando a Lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado

MARTE

Também poderá ser visto o planeta Marte em brilho máximo. Marte vai estar perto da Terra e deve parecer uma estrela vermelha.