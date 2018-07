Fazenda na zona rural de Joaquim Felício, a 137 km de M. Claros, foi invadida ontem. Casal de 82 e 72 anos foi feito refém na região do Brejo da Aldeia, a 30 km da sede do município.

NINJA

Dois ladrões usando touca ninja chegaram de moto, trancaram o casal por mais de 2 horas em quarto da fazenda e reviraram tudo. Fugiram com 720 reais e algumas pequenas joias, e ainda atacaram uma casa na vizinhança.