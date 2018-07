Após pente-fino em busca de irregularidades em programas sociais, o Ministério do Desenvolvimento Social economizou, apenas em Minas, R$ 900 milhões em pagamentos de auxílios doença e aposentadorias por invalidez - sem contar a economia gerada com os cortes do Bolsa Família.

PERÍCIAS

Os dados são do governo e abrangem o período que vai de 2016 até maio deste ano. Ao todo, foram realizadas 96.567 perícias em Minas no período estudado, sendo 32.832 de auxílio doença e outras 62.735 de aposentados por invalidez.

CANCELADOS

A partir desta análise, foram cancelados 72,1% dos auxílios-doença e 27,7% das aposentadorias por invalidez revisadas no estado.

BRASIL

No país inteiro, as economias, incluindo a revisão dos beneficiários do Bolsa Família, chegam a R$ 10 bilhões até maio deste ano - diante de gasto médio anual de R$ 107,4 bilhões com os 3 programas analisados na operação pente-fino.