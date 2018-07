O técnico Thiago Larghi terá 2 importantes reforços para o jogo das 20h de segunda-feira, contra o Bahia, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro: Cazares e Nathan.

REINTEGRADO

O meia Nathan, de 22 anos, foi inscrito junto à CBF e está em condições de estrear com a camisa do Atlético. Cazares foi reintegrado ao Galo, porque o Shabab, dos Emirados Árabes, não fechou a contratação do meia dentro do prazo estabelecido pelo clube mineiro.

SUSPENSÃO

Para o jogo contra o Bahia, Thiago Larghi contará também com o meia-atacante Luan e o volante Matheus Galdezani, que cumpriram suspensão contra o Paraná.