O ministro do Desenvolvimento, Alberto Beltrame, informou que o governo prevê concluir, no final do ano, o pente-fino no INSS com 1 milhão de benefícios irregulares cortados. O pente-fino nos auxílios-doença e nas aposentadorias por invalidez começou em 2016.

“TAMPA”

Quando a revisão foi anunciada, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou que o objetivo era "colocar uma tampa sobre os ralos que estão abertos", de forma a eliminar pagamentos a pessoas que não têm direito a receber benefício.

QUEDA

Se a projeção do governo se confirmar, o pente-fino será concluído com queda de cerca de 20% nos benefícios. Isto porque, quando o programa de revisão começou, 5,2 milhões de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez eram pagos. A estimativa do governo é que a economia para o fundo de Previdência chegue a R$ 20 bilhões.