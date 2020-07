BBC divulga que taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 1,11, quando precisa estar abaixo de 1

Sexta 10/07/20 - 7h23

Informação da londrina BBC, hoje:

- Dados da universidade Imperial College de Londres, no Reino Unido, atualizados nesta semana mostram que a taxa de transmissão efetiva da covid-19 no Brasil é de 1,11, a 23ª mais alta dos 56 países analisados com transmissão ativa do vírus.

- Segundo o portal Covid-19 Analytics, da PUC-Rio, em nenhum momento desde o início da pandemia, essa taxa de transmissão esteve abaixo de 1 no Brasil, ou seja, a doença nunca foi realmente controlada.