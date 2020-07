Dia da Pizza, e as manchetes: “Toffoli obriga Lava Jato a compartilhar seus dados” - Guerra judicial do ‘abre e fecha’ desorienta Brasília” - “STF concede prisão domiciliar a Queiroz e mulher, foragida”

Sexta 10/07/20 - 10h45

Manchetes dos jornais nesta sexta-feira, Dia da Pizza, Dia Mundial da Lei e Dia do Engenheiro de Minas:



Folha de São Paulo: “Toffoli obriga Lava Jato a compartilhar seus dados”



O Estado de São Paulo: ”Cobrado, governo se exime de desmate na Amazônia”



O Globo: “STF concede prisão domiciliar a Queiroz e mulher, foragida”



Agora São Paulo: “Sem a perícia presencial, fila do auxílio mais do que dobra”



Correio Brasiliense (Brasília):”Guerra judicial do ‘abre e fecha’ desorienta Brasília”