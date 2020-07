Cometa - navegando num ponto 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua - será visto apenas no hemisfério Norte

Sábado 11/07/20 - 6h48

Descoberto no final de março por um telescópio espacial, o cometa Neowise será visto apenas no hemisfério Norte.

TELESCÓPIO

Especialistas afirmam que na maior parte do Brasil e no hemisfério Sul é necessário usar algum tipo de telescópio para ver o cometa.

JANELA

Haverá janela menor de observação na região Sudeste e Sul do Brasil, — por volta de 24 de julho.

NASA

O cometa foi detectado pela primeira vez pelo telescópio espacial da Nasa em 27 de março. Alcançará o ponto mais próximo da Terra dia 23 de julho, quando estará a 103 milhões de quilômetros de distância.

HEMISFÉRIO

Apesar de estar 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua, será possível observá-lo sem a ajuda de telescópios ou binóculos, no hemisfério Norte.