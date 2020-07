Frio foi de 13 graus no amanhecer deste sábado, em M. Claros, e deve se repetir amanhã; sol promete vir por toda a semana, com máximas de até 30 graus

Sábado 11/07/20 - 9h40

A meteorologia vê duas noites com mínimas de 13 graus em M. Claros: neste sábado e amanhã, domingo. Segunda-feira, a mínima deverá subir ligeiramente, para 14 graus, nivelando nos 15 no restante da próxima semana.

FOI

O amanhecer de hoje já foi de 13 graus de mínima, medida verificada nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, em Montes Claros.

NUVENS

Pela previsão de agora, não há nuvens previstas para M. Claros, pelo menos até sábado da semana que vem. No período, as temperaturas máximas ficarão entre 27 e 30 graus.