Nublado ou pouco nublado - divergem os institutos de meteorologia sobre o dia, hoje, em M. Claros

Quinta 16/07/20 - 7h53

Ontem, a meteorologia via sol pleno em M. Claros até a sexta-feira da semana que vem.

DIVERGEM

Hoje, os institutos de meteorologia divergem entre si - uns dizem que será pouco nublado, outros que o dia será nublado.

ESTÁ

Efetivamente, o dia veio sem nuvens, mas está nublado agora, com temperatura de 18 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos. A máxima deverá ser de 27.

DEVE

A mínima foi de 15 graus nesta madrugada e deve ser de 13, 14 e 15 nas próximas 3 noites.

MÁXIMA

A temperatura máxima nos próximos 7 dias - pela previsão de agora - nao deverá ultrapassar os 28 graus.