Boa notícia. Revista científica publicou que imunidade contra o coronavírus pode mesmo ser duradoura

Boa notícia. Pesquisa publicada ontem pela revista científica "Nature" revela que o sistema de defesa do corpo humano pode ser capaz de "lembrar" da infecção do novo coronavírus, o Sars-CoV-2.

Resumindo, o corpo pode se Lembrar da infecção por longo período de tempo.

A descoberta é muito importante. Ajuda a entender por quanto tempo uma pessoa fica imune à doença, depois de ter sido curado.

esquisadores de Singapura analisaram amostras de 23 pessoas que se recuperaram da Sars - síndrome respiratória aguda grave - e descobriram que um tipo de células de defesa, as células T, ainda é capaz de reagir à presença do vírus, mesmo 17 anos depois.