4ª parcela de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2 será paga hoje

Terça 21/07/20

A Caixa vai pagar hoje a quarta parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa e cujo número do NIS termina em 2.

Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa. Os demais beneficiários do Auxílio Emergencial terão a quarta parcela paga a partir de quarta-feira, amanhã.

A data é para os que estavam no Cadastro Único, e para os inscritos pelo aplicativo e site que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Os demais aprovados receberão a partir de 22 de julho: aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela; aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda; e novos aprovados vão receber o primeiro pagamento.