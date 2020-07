Boletim desta manhã registra mais 1 morte em M. Claros (agora 12) e 51 novos casos de coronavírus - total 813. Homem tinha 79 anos e sofria do coração

Terça 21/07/20 - 8h52

Com horário de 7h30m, mas divulgado há pouco, a Prefeitura de M. Claros anunciou mais uma morte por coronavírus em M. Claros.Diz a informação que acaba de ser liberada:"prefeituramontesclaros O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 51 casos foram confirmados, nesta terça-feira (21), aumentando para 813 o número de casos da Covid-19, no município.29 mulheres com idades entre 13 e 59 anos e 22 homens com idades entre 14 e 56 anos.Homem de 79 anos, cardiopata, estava internado em um hospital, evoluiu para óbito nessa segunda-feira, 20.12 óbitos confirmados e 04 em investigação."