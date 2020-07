Quinta 23/07/20 - 8h15

Em tempo de grande desemprego, a Prefeitura de Curvelo - a 257 km de M. Claros - oferece 107 vagas, com salários de 1045 reais e a 2053.

ONDE

As vagas estão no serviço administrativo, assistência social e saúde, com inscrições do próximo dia 27 a 20 de agosto.

QUANDO

As provas foram marcadas para 19 e 20 de setembro.