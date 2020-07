Auxílio emergencial sai hoje para para 5,4 milhões

Sexta 24/07/20 - 4h52

A Caixa vai pagar hoje nova parcela do Auxílio Emergencial para 5,4 milhões de beneficiários.

ENTRE

Entre eles. inscritos do Bolsa Família, no Cadastro Único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo.

COMEÇOU

Para inscritos no Bolsa Família, a quarta parcela começou a ser paga segunda-feira (20), e seguirá até 31 de julho. O pagamento é feito da mesma forma que o Bolsa.

DEMAIS

Para os demais, os R$ 600 serão creditados em conta poupança social digital, que poderá ser usada para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

A PARTIR

Saques e transferências serão liberados a partir de 25 de julho.