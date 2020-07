Em meados de agosto, Minas pode ver o platô da pandemia afinal começar a ceder

Segunda 27/07/20 - 13h32

Informação dada hoje pelo secretário da Saúde de Minas:

- Tudo leva a crer que nós estamos no nível que é um nível de ocupação de leitos que seria talvez o máximo que nós venhamos a ter.

- Então, há uma tendência natural que isso comece a reduzir a medida que o tempo passe nós estamos trabalhando com universo de tempo por volta de 15 dias.

- Isso não é uma matemática exata porque tem vários fatores associados e vinculados”, explicou Amaral.

PODE

Significa que Minas, com prudência, pode afinal ver cair os casos de contaminação pelo coronavírus. Em meados do mês de agosto o platô da curva pode começar a ceder do ponto mais alto.