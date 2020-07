Com macacos deu certo, diz comunicado da norte-americana Moderna

Quarta 29/07/20 - 6h53

A norte-americana Moderna anunciou que sua vacina experimental produziu resposta imunológica robusta em estudo realizado com macacos.

PROTEGEU

Administrada a primatas não-humano, protegeu contra infecções nos pulmões e nariz, e preveniu a doença pulmonar em todos os animais, afirmou comunicado à imprensa.

PUBLICADO

O resultado foi publicado no New England Journal of Medicine.

HUMANOS

Embora o estudo com animais aumente a confiança na vacina, a Moderna começou os testes com humanos.