Mundo só é capaz de produzir 2 bilhões de doses da vacina, para 7,5 bilhões que esperam. Quem receberá as primeiras? A manchete pergunta, e responde

Quarta 29/07/20 - 11h50

"Quem receberá as primeiras vacinas contra a covid-19? - perguntou a manchete do jornal El País.



O próprio jornal espanhol respondeu, o que em resumo é:

1 - Não haverá vacina contra a covid-19 para todos desde o começo e o processo pode se estender por vários anos.

2 - A capacidade de produção mundial é de 2 bilhões de doses por ano.

3 - A população mundial chega a 7,5 bilhões de pessoas em “igualdade de risco”.

4 - Na melhor das hipóteses, poderemos ter 250 milhões de doses de vacinas por mês, se a produção for aumentada.

5 - Quando a vacina estiver disponível, cada país receberá doses correspondentes a 20% de sua população, se aderir à iniciativa internacional Covax Facility, que busca facilitar o acesso mundial às doses, até agosto.

6 - O país tem de pagar antecipadamente esses 20%, promovendo assim a produção em função de seus recursos e garantindo sua quantidade de doses.