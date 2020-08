Instituto Butantan admite que sua produção, em massa, da vacina chinesa pode começar em outubro

Terça 04/08/20 - 10h48

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, admitiu que a vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac estará liberada para a produção no brasil em outubro.

A PARTIR

Contudo, dependerá de resultados positivos na fase 3 dos testes.

“A vacina estará disponível para produção a partir de outubro. Temos previsão inicial de 60 milhões de doses que serão aplicadas apenas quando comprovada a eficácia do medicamento”, disse.

EFICÁCIA

Sobre a eficácia da vacina:

“Já mostrou nas fases anteriores, com quase mil voluntários, uma efetividade em torno de 90%, além de ter se mostrado segura. Agora estamos na fase de testes de campo, onde é testada de fato na população.”

DOMINADA

A vacina foi desenvolvida com técnica dominada pelo Instituto Butantan, o que irá facilitar sua produção no Brasil.