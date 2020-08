Ventos de 23 km e 21 graus ainda agora, quando o sol promete suplantar as nuvens em M. Claros

Quarta 05/08/20 - 10h30

Os ventos que assoviam agora contra as paredes em M. Claros têm sua razão de ser: estão a 23 km, próprios para o mês de agosto, mas acima da média local no resto do ano, girando em torno dos 10 km.

TREZE

Fez 13 graus ao amanhecer, nos estúdios da Rádio 98FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, e a temperatura agora ainda é de 21 graus, devendo chegar a 27, no meio da tarde.

impor

Pela previsão de ontem, a quarta-feira deveria ser de sol em M. Claros, mas o tempo veio algo nublado, com o sol entre nuvens. Segundo a meteorologia, o sol deverá se impor a partir das 11h.

ATÉ

Até sexta, pela previsão de agora, a temperatura em M. Claros deverá ficar entre 14 e 27 graus, subindo para 29 a partir de terça-feira.