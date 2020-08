Custo da pandemia no Brasil, só este ano, deverá alcançar 10% do PIB

Segunda 10/08/20 - 6h21

A pandemia no Brasil deverá custar em 2020 cerca de R$ 700 bilhões, quase 10% do Produto Interno Bruto.

SEIS

Representa quase seis vezes o déficit previsto para este ano antes da pandemia, de R$ 124,1 bilhões.

CONTA

“É um custo bem alto”, avaliou o secretário do Tesouro. “Em última instância, é uma conta que será paga por todos nós e pelas gerações futuras.”

SUBIR

Se as previsões se confirmarem, a dívida pública bruta deverá subir 22,4 pontos porcentuais neste ano.