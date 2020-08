Ministério acredita que 15 milhões de brasileiros serão vacinados ainda este ano. Ex-ocupante fala que só em abril ou maio

Terça 11/08/20 - 6h40

Um atual funcionário do Ministério da Saúde do Brasil e o o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, divergem sobre a data de a vacinação em larga escala no Brasil.

ABRIL

Wanderson acredita que será a partir de abril de 2021.

ESCALA

"Eu creio, sinceramente, que nós teremos uma vacina sim neste ano. Teremos uma composição biológica. Mas a produção em escala, até chegar à disponibilidade de todas as pessoas, seja para comprar ou para recebê-la pelo Sistema Único de Saúde, vai ser um processo que eu acredito que em meados de abril, maio do ano que vem. Não é uma coisa rápida", disse.

ESTE ANO

Sucessor dele na secretaria, Arnaldo Correia é mais otimista. Acha que 15 milhões serão vacinados em 2020.

ASSINOU

O Brasil assinou contra com a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, responsáveis vacina das mais avançadas em produção.