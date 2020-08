Vacina russa já teria recebido 1 bilhão de encomendas, inclusive para o Paraná e possivelmente para a Bahia

Quarta 12/08/20 - 14h39

Fonte russa revelou hoje que já recebeu encomendas de um bilhão de doses da vacina registrada ontem.

ALTO

Em princípio, a vacina será aplicada nas pessoas de alto risco do país, em outubro.

NOVEMBRO

O chefe do grupo admite que a vacina estará disponível para outros países em novembro.

BILHÃO

Em entrevista nesta quarta-feira, ele afirmou que já recebeu encomendas de um bilhão de doses da vacina.

CERNE

Sobre os questionamentos pela segurança e eficácia da vacina russa, Kirill Dmietriev, diretor do Fundo Russo de Investimento Direto), afirmou que "a segurança está no cerne da vacina."

AGOSTO

"Sabemos que a vacina funciona e publicaremos os dados em agosto e setembro para demonstrar isso", assegurou.

BAHIA

A Bahia, ao lado do Paraná, seria outro estado brasileiro interessado na vacina russa.