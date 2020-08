Metade dos brasileiros acredita que o pior da crise ficou para trás

Terça 18/08/20 - 6h09

O momento mais crítico da crise provocada pelo coronavírus no Brasil já passou, segundo 52% da população - segundo pesquisa XP/Ipespe de agosto, divulgada ontem.

Na pesquisa, pela primeira vez, mais da metade da população diz que o pior ficou passou, o que significa melhora do otimismo na comparação com julho, quando 39% afirmaram que o pior havia passado.

A proporção dos que dizem não ter medo do coronavírus atingiu em agosto o maior nível em cinco meses. O percentual chegou a 28%, 24% em julho, mesmo nível observado em março, quando o vírus havia acabado de chegar .

Os que dizem estar com muito medo do vírus são 33% da população, o menor nível desde fevereiro (21%).