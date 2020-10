Quinta 15/10/20 - 6h07

Dados oficiais do Ministério da Saúde:

- Ocorreram 27.235 novos casos de covid-19 .

- Mais 749 mortes.

- O Brasil agora tem 151.747 óbitos e 19 5.140.863 casos desde a primeira notificação, no final de fevereiro.

- 4.568.813 pessoas se curaram no Brasil e 420.303 casos estão em acompanhamento.

- A taxa de letalidade da doença no Brasil segue em 3%.