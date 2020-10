Sai hoje o saque em dinheiro de parcelas do Auxílio Emergencial para os nascidos em setembro

Quinta 15/10/20 - 6h16

A Caixa libera hoje o saque em dinheiro de parcelas do Auxílio Emergencial para 4 milhões de nascidos em setembro.

DEPENDENDO

Os beneficiários de hoje poderão resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa.

FINALIZOU

Este grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já finalizou o pagamento em depósito na conta digital.

TAMBÉM

O resgate em dinheiro também pode ser feito nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando-se o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem.

TRANSFERÊNCIA

A transferência para outras contas também estará liberada.