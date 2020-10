Ex-ministro da Economia de Morales deve ser confirmado como novo presidente da Bolívia

Segunda 19/10/20 - 6h37

O resultado preliminar das eleições na Bolívia indicam Luis Arce Catacora, ex-ministro da Economia de Evo Mofales, como novo presidente eleito, com mais de 52% dos votos contra 31% de seu principal adversário, o ex-presidente Carlos Mesa.

PROGRAMA

Ele declarou:

"De nossa parte, nosso compromisso, (é o) de trabalhar, de cumprir nosso programa, e vamos governar para todos os bolivianos."

QUEM É

Arce é visto como o arquiteto das reformas econômicas na Bolívia.Nascido em 1963 em La Paz em família de professores, Arce estudou Economia na Bolívia, fez mestrado no Reino Unido e no retorno começou a trabalhar como funcionário público no Banco Central da Bolívia.