Manchetes, no Dia do Poeta e do Maquinista: “Processos envolvendo home-office crescem; deputados propõem leis” - “STF julgará se segurados têm direito à revisão da vida toda” -”De olho no 5G, Estados Unidos fecham acordos no Brasil”

Terça 20/10/20 - 10h02

Manchetes dos jornais nesta terça-feira, Dia do Arquivista, Dia Do Poeta e Dia do Maquinista Ferroviário:

Folha de São Paulo: “Conselheiro de Trump faz campanha anti-China”

O Estado de São Paulo: “Processos envolvendo home-office crescem; deputados propõem leis”

O Globo: ”De olho no 5G, Estados Unidos fecham acordos no Brasil”

Agora São Paulo: “STF julgará se segurados têm direito à revisão da vida toda”

Correio Brasiliense (Brasília):”Justiça nega pedido para barrar privatização da CEB”