O tempo segue "fechado", mas meteorologia agora diz que a chuva em M. Claros tem mais chance de vir depois das 23h de hoje, e pela madrugada

Sexta 23/10/20 - 14h19

A chuva que, pela meteorologia, deveria ter seguido pelo dia de ontem e também pela madrugada de hoje resultou apenas em 1mm, nos estúdios da Rádio 98FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos.

SEGUIU

O tempo seguiu nublado, houve período de sol à tarde, mas a chuva não desceu.

SETENTA

Agora, 14h19, o tempo segue "fechado" em M. Claros, mas a previsão meteorológica é de que a chuva tenha mais chance de cair a partir das 11h da noite, de hoje, avançando por toda a madrugada e pela manhã de sábado. Contudo, pela previsão, a chance maior de a chuva cair está na faixa dos 70%.

TEMPERATURAS

Hoje, a temperatura deve ficar entre 19/27 graus, caindo para 19/24 sábado e domingo e subindo para 20/18 segunda-feira.

40/50MM

Os frequentes noticiários das redes de TV dizendo que pode chover 40/50mm em M. Claros, no fim de semana, tÊm deixado a população receiosa, depois do vendaval da noite de sexta-feira da semana passada.