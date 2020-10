Meteorologia mantém previsão de chuvas para M. Claros por toda a semana; a chuva das últimas 24h foi de 30mm, na área mais central

Terça 27/10/20 - 6h45

A chuva das últimas 24h em M. Claros acumulou 30mm nos estúdios da Rádio 98FM Montes Claros, na Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos.

RETORNOU

A previsão tempo ontem acertou: o dia veio severamente nublado, o sol apareceu ainda de manhã, a tarde chegou a ser ensolarada, e a chuva retornou à noite.

TEMPERATURAS

Para hoje, a previsão é de temperaturas entre 21 e 30 graus.

ALGUM

O tempo segue "fechado" desde a noite de ontem, quando caiu uma chuva com ventos e raios, e a previsão é de que algum sol possa vir por volta das 11/12h.

AUMENTAM

Em seguida, entre 13 e 15h, aumentam as chances de voltar a chover.

POR TODA

Chances que se acentuam a partir das 20h e por toda a noite

MANTÉM

A previsão de hoje mantém chuvas para M. Claros pelo menos até a quinta-feira da próxima semana.