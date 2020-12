Governo de Minas define que aulas da rede pública começarão dia 4 de março

Quarta 23/12/20 - 6h11

O ano letivo nas escolas da rede pública de Minas começará no dia 4 de março de 2021, definiu o governo.

PUBLICADA

A data foi publicada no Diário Oficial, como o restante do calendário:

- De acordo com o calendário escolar, de 1 de fevereiro a 2 de março será o período de férias escolares.

- No dia 3 de março tem início o ano escolar, ou seja, os profissionais da escola iniciam o trabalho de planejamento, reuniões e formação continuada.

- O 1º semestre letivo começa no dia 4 de março e o 2º semestre letivo no dia 3 de agosto.

- O término do ano letivo está previsto para 17 de dezembro