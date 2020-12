Manchetes, no Dia do Vizinho: ”SP passará Natal e Ano-Novo com quarentena mais rígida” - ”PM (Minas) ameaça com prisão para evitar tumultos” - “Crivella é preso e afastado do cargo, acusado de liberar ‘QG da Propina’”

Quarta 23/12/20 - 9h17

Manchetes dos jornais nesta quarta-feira, Dia do Vizinho:

Folha de São Paulo: “SP terá fase vermelha contra Covid no Natal e no Ano-Novo”

O Estado de São Paulo: “SP terá fase vermelha nas festas; litoral quer maior rigor”

O Globo: “Crivella é preso e afastado do cargo, acusado de liberar ‘QG da Propina’”

Agora (SP):”SP passará Natal e Ano-Novo com quarentena mais rígida”

Correio Brasiliense (Brasília):”Consumidor põe máscara e vai às compras de Natal”

Zero Hora: ”Leite sofre derrota e ICMS terá redução nos próximos dois anos”

Estado de Minas: ”PM ameaça com prisão para evitar tumultos”

Extra: ”Crivella sambou”