Coração de Maradona tinha o dobro do peso, mas autópsia não achou sinal de drogas e álcool

Quarta 23/12/20 - 15h27

A autópsia no corpo de Diego Maradona apontou a presença de substâncias encontradas em medicamentos psicofármacos, usados contra ansiedade e depressão.

DROGAS

Os exames não registraram o uso de drogas ilegais ou álcool e concluíram que o jogador morreu por causa de um "edema agudo de pulmão secundário a insuficiência cardíaca crônica exacerbada". Também descobriu uma "cardiomiopatia dilatada " no coração.

DOBRO

A imprensa argentina disse que o coração de Maradona pesava 503 gramas, o dobro do normal.

NEGLIGÊNCUA

Aumentaram as evidências de possível negligência no tratamento médico.