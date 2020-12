Manchetes: “Governo quer vacinação até o dia 10 de fevereiro” - ”Vacina fica para 20 de janeiro” - “Desemprego sobe, mas menos que o esperado”

Quarta 30/12/20 - 8h25

Manchetes dos jornais:

Folha de São Paulo: “Desemprego sobe, mas menos que o esperado”

O Estado de São Paulo: “Com alta de infecções, festas de ano-novo viram briga na Justiça”

O Globo: “Desemprego recua, mas país perde 7 milhões de vagas”

Agora (SP):”Ache falhas nas contribuições para ter aposentadoria maior”

Correio Brasiliense (Brasília):”Anjos da guarda existem”

Estado de Minas: ”Aumento de casos acende alerta nas UTIs”

Correio do Povo: ”Estado reage à liberação pelo STF da pesca de arrasto na costa gaúcha”

O Tempo: “Governo quer vacinação até o dia 10 de fevereiro”

Extra: “Última chance de receber o saque emergencial do FGTS”

Jornal NH: “Fim do auxílio emergencial tira quase R$ 95 milhões por mês da economia da região”

Jornal do Commercio:”Vacina fica para 20 de janeiro”