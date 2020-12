Quinta 31/12/20 - 5h41

Números do Ministério da Saúde:

- Registradas 1.194 novas mortes por Covid-19 no Brasil, de terça para quarta-feira.

- Os mortos no Brasil são 193.875.

- Foram confirmados 55.649 novos casos.

- No total, 7.619.200.

- 717.544 casos estão em acompanhamento.

- 6.707.781 pessoas se recuperaram.