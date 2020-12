Programa que altera e suspende contratos vai terminar hoje

Quinta 31/12/20 - 6h16

O programa federal que autoriza a suspensão de contratos e a redução de salários e jornadas de trabalho termina hoje, último dia do ano.

DEPENDE

Em Brasília, fala-se que sua prorrogação pode até acontecer, dependendo da evolução da pandemia.

ABRIL

Desde abril, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda contou com mais de 20,1 milhões de acordos celebrados entre 1.464.823 de empresas e 9.848.597 de funcionários.

DEVEM

Com o término do programa, todos devem voltar a cumprir a jornada normal de trabalho e ter o salário reestabelecido.

ESTÁVEL

Há estabilidade na função por período equivalente ao da vigência dos acordos.

STF

O Ministério da Economia disse que a determinação do STF de prorrogar medidas sanitárias no Brasil não altera o encerramento do programa.