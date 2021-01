"A situação de acesso limitado à vacina deve durar algumas semanas ou meses" - adverte a Organização Pan-Americana da Saúde

Quarta 20/01/21 - 6h44

A Organização Pan-Americana da Saúde alertou que ainda haverá um longo caminho até a imunização geral e é fundamental manter as medidas de distanciamento social e de prevenção ao novo coronavírus.

SETE

Sete países das Américas já iniciaram a vacinação - Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile e Costa Rica.

AJUDAR

As recomendações que devem ser seguidas:

- As vacinas vão ajudar a salvar vidas. Estamos cientes de que ainda não há doses para atingir o impacto da transmissão [do vírus] no curto prazo.

POUCAS

- As doses disponíveis são poucas. E esses fatores mostram a necessidade de intensificar as ações do sistema de saúde para limitar a exposição ao vírus.

DISTANCIAMENTO

- Distanciamento social, evitar aglomeração e lavagem das mãos são nossas melhores esperanças

SEMANAS

- A situação de acesso limitado à vacina deve durar algumas semanas ou meses, mas, ao mesmo tempo em que países já estão começando, é importante manter todas as medidas de proteção. “

- Para este ano, vamos ter que manter medidas para limitar transmissão intensa”