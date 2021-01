Jornal de BH, sobre as vacinas desaparecidas em Janaúba: "Após as vacinações sobraram 27 ampolas. No entanto, durante a conferência, foi percebido o sumiço de duas doses"

Domingo 24/01/21 - 10h37





Jornal O Tempo, de BH:



Polícia apura sumiço de vacinas contra Covid-19 no Hospital Regional de Janaúba - Fundação Hospitalar da cidade recebeu 250 ampolas para vacinação dos profissionais da saúde; duas desapareceram - Por CAROLINA CAETANO



A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o sumiço de duas doses da vacina contra o Coronavírus dentro do Hospital Regional de Janaúba, no Norte de Minas. O caso foi registrado pela Polícia Militar na última sexta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, uma enfermeira de 51 anos procurou a base de segurança comunitária. Em conversa com os militares, ela contou que trabalha no setor de controle de infecção da Fundação Hospitalar de Janaúba e que, na quarta-feira (20), o hospital recebeu 250 ampolas para vacinação dos profissionais da saúde.

Após as vacinações sobraram 27 ampolas. No entanto, durante a conferência, foi percebido o sumiço de duas doses. O caso foi encaminhado à delegacia de área.

Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, além da abertura do inquérito, a perícia técnica compareceu ao Hospital Regional de Janaúba, nesse sábado (23). "As investigações seguem em andamento e outras informações serão repassadas em momento oportuno", informou a nota.

A reportagem de O TEMPO não conseguiu contato com nenhum representante da prefeitura neste domingo (24). No hospital, um atendente informou que apenas a diretoria pode comentar o caso, mas volta a trabalhar nesta segunda-feira (25).