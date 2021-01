Boa notícia: Israel tem queda de 60% nas internações entre a população mais velha, após a vacina

Terça 26/01/21 - 6h29

Israel confirmou queda de 60% no número de internações entre a população mais velha, após o início da vacinação,em 20 de dezembro.

PELO MENOS

Israel foi um dos primeiros países no mundo a iniciar a vacina em massa e tem o maior número de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose da vacina.

PRIMEIROS

Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente foram os primeiros a receber a vacina, e logo depois as pessoas com mais de 60 anos.

GARANTIU

Em pouco mais de três semanas, Israel garantiu que quase 30% de sua população recebesse a vacina.

APENAS

Em grupo de 128.600 pessoas, apenas 20 contraíram a covid-19 por semana após receberem a segunda dose da vacina Pfizer.

BONS

"Esses resultados são muito bons e, se ficarem assim, pode ser que a vacina seja mais eficaz do que a Pfizer estimou durante seus testes", explicou o responsável pela análise.