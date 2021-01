Burocracia da entrega da vacina em Minas é detalhada. Transferência aos municípios pode ocorrer nesta quinta-feira

Quarta 27/01/21 - 6h41

As 190.500 doses da vacina indiana AstraZeneca e as 87.600 doses da CoronaVac, entregues pelo Ministério da Saúde a Minas, devem ser enviadas aos municípios amanhã, quinta-feira.

FRIO

As doses estão armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio do Estado, em BH.

DATA

Os gerentes das Unidades Regionais de Saúde serão responsáveis pelo agendamento de data e hora para que os municípios retirem as vacinas.

AINDA

Os municípios ainda serão informados sobre a data e horário de retirada das vacinas.