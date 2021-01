1.283 mortes e 63.520 casos de contágio do coronavírus, no Brasil

Quinta 28/01/21 - 6h11

Dados oficiais do Ministério da Saúde:

- Foram registradas 1.283 mortes por covid-19 no Brasil em 24 horas.

- O número total de pessoas infectadas pela doença chegou a 8.996.876.

- 63.520 ,apenas em 24 horas, desde terça-feira.

- 7.877.337 pessoas se recuperaram da doença.

- Estados com mais mortes: São Paulo, Rio e Minas.

- Com menos óbitos, Roraima, Acre e Amapá.

- São Paulo lidera o ranking de casos de covid-19 no país, 1.731.294 casos. Em seguida, aparecem Minas Gerais (707.649) e Bahia (574.062).

- Os estados com menos casos registrados são Acre (47.119), Roraima (72.921) e Amapá (75.940).