Lentamente, começa a vacinação de pessoas com mais de 90 anos, também em M. Claros

Segunda 01/02/21 - 6h35

Por todo o Brasil, começou a vacinação de pessoas mais velhas na pirâmide social. Em M. Claros, há notícias de pessoas acima de 90 anos sendo vacinadas em casa.

O Distrito Federal ltambém começa nesta segunda-feira (1º), a partir das 13 horas, a vacinação de pessoas com idade acima de 80 anos. De acordo com o governo local, há na 42.355 pessoas com esse perfil a serem vacinadas.

“O Distrito Federal tem a perspectiva de receber na próxima semana uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. De acordo com o quantitativo, a expectativa é ampliar gradativamente a vacinação para novos públicos. Os próximos contemplados serão idosos a partir de 75 anos e pacientes acamados, com dificuldade de locomoção, perfil AD1, assistidos pela rede pública e privada e um cuidador por grupo familiar”, informou o governo, em nota.