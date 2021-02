Terça 02/02/21 - 5h59

Dados do Ministério da Saúde:

- Número total de mortos - 225.099, com 595 entre domingo e segunda

- Há 2.866 óbitos em investigação.

- O total de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia foi a 9.229.322.

- Foram confirmados 24.591 novos casos.

- 926.256 pessoas com casos ativos da doença estãoem acompanhamento .

- 8.077.967 já se recuperaram.